حبس المتهم بقتل سائق توكتوك في الشرقية

أصدرت نيابة أبو كبير العامة بمحافظة الشرقية، قرارًا بحبس سائق توكتوك لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بقتل سائق توكتوك زميله بطلق نارى بالرأس وترك جثته بجوار أرض زراعية بمركز أبو كبير.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو كبير المركزي بوصول أشرف ع م، 30 سنة، سائق توك توك، مقيم ببندر مركز أبو كبير، جثة هامدة.



وتبين من التحريات الأولية، حدوث إصابة المتوفى التي أودت بحياته إثر إصابته بطلق ناري بالرأس بالقرب من أرض زراعية بمركز أبو كبير، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى أبو كبير المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11777 جنح مركز شرطة أبو كبير لسنة 2023، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي وانتداب الطب الشرعى لمعاينة الجثمان وتشريحه لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها.



وتبين من التحريات مقتل المجني عليه على يد المدعو محمد أ، 32 سنة، سائق توكتوك، مقيم بمركز أبو كبير، وأن المتهم قد قتل المجني عليه بسبب خلافات مالية على ثمن دراجة نارية (توكتوك) اشتراه المجني عليه منه، وتم ضبط المتهم وسلاح الجريمة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيق.