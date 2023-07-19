ضبط 3 سيدات وشخصين متهمين بسرقة مشغولات ذهبية من محل مصوغات في 6 أكتوبر

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 سيدات وشخصين المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية من داخل محل مصوغات بمدينة 6 أكتوبر في الجيزة. عقب تداول فيديو الواقعة على "فيسبوك".

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يتضمن توثيق لقيام ثلاث سيدات بسرقة مشغولات ذهبية من داخل محل للمصوغات بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 سيدات "لهن معلومات جنائية ، وإحداهن مطلوب التنفيذ عليها فى 9 أحكام قضائية" - وشخصين) وبحوزتهم (مبلغ مالى، شغولات الذهبية "حصيلة سرقة المحل المشار إليه").

وبمواجهتهم، اعترفوا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى سرقات محلات المصوغات بأسلوب "المغافلة"، وقيامهم بالهرب بإستخدام سيارة "قيادة وملك الشخصين المذكورين"، وتم بإرشادهم ضبط السيارة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.