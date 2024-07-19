وزير التعليم ومحافظ الغربية يتفقدان المركز الثقافي بطنطا

تفقد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم الجمعة، المركز الثقافي بمدينة طنطا، واستقبلهما الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، في حضور لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

استهل وزير التربية والتعليم، ومحافظ الغربية زيارتهما لمركز طنطا الثقافي بافتتاح معرض للفن التشكيلي لمجموعة من المواهب الصغيرة والشابة بالمحافظة، كما تفقدا قاعة المسرح، والمكتبة، وقاعات الأنشطة المختلفة، ونادي التكنولوجيا.

أشاد الوزير بالمركز وأنشطته، لافتا إلى ضرورة التعاون بين مديرية التربية والتعليم بالغربية والمواقع الثقافية بالمحافظة، من خلال عمل زيارات لطلبة وطالبات المراحل التعليمية المختلفة للمشاركة في الفعاليات الثقافية والفنية التي تقدمها وزارة الثقافة، ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة.

من جهته أكد نائب رئيس الهيئة، حرص قصور الثقافة على التعاون مع الوزارات كافة، في ضوء دعم وتوجيهات الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وفي إطار دورها في التوعية وتعزيز قيم الولاء والانتماء للأجيال الصاعدة، من خلال عقد الفعاليات التثقيفية والتوعوية، والسعي الجاد نحو اكتشاف مواهب الأطفال والشباب.

جاء ذلك بحضور د. أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور محمود عيسى، نائب محافظ الغربية، ووائل شاهين، مدير مديرية الثقافة بالغربية، وناصر حسن، مدير مديرية التربية والتعليم بالغربية، وعزة عادل، مدير المركز الثقافي بطنطا. وتأتي الزيارة ضمن لقاء موسع للوزير مع محافظ الغربية وقيادات التعليم بعدة محافظات لمناقشة القضايا والتحديات التي تواجه منظومة التعليم.