يوفنتوس يعلن تعاقده مع خوان كابال

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أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الجمعة، تعاقده مع خوان كابال، مدافع هيلاس فيرونا، ليحسم الصفقة الرابعة فترة الانتقالات الصيفية.

قال يوفنتوس عبر موقعه الرسمي:" نجح النادي في التعاقد مع خوان كابال مدافع هيلاس فيرونا، في صفقة بلغت قيمتها 11 مليون يورو إلى جانب 3.8 مليون يورو كإضافات".

ووقع خوان كابال على عقد مع السيدة العجوز، حتى صيف عام 2029.

جدير بالذكر أن صفقة كابال ستدر ربحا هائلا إلى فيرونا، الذي قام بشراء اللاعب الكولومبي صاحب الـ 23 عاما من أتلتيكو ناسيونال في 2022 مقابل 3.5 مليون يورو.

وسيحصل أتلتيكو ناسيونال، على نسبة 20% من رسوم بيع المدافع إلى السيدة العجوز.

واستطاع يوفنتوس مع بداية الانتقالات الصيفية التعاقد مع الحارس ميشيل دي جريجوريو من مونزا، ولاعب الوسط البرازيلي دوجلاس لويز من أستون فيلا، والفرنسي كيفرين تورام من نيس.