شهد مسرح محمد عبده بالرياض، حفلا جماهيريا مساء أمس الخميس، أحياه نجم الأغنية المصرية عمرو دياب، وسط حضور جماهيري ضخم.

احتشد الآلاف من عشاق الهضبة عمرو دياب في المسرح قبل انطلاق الحفل بساعات، إلى أن أطل عمرو دياب عليهم بأزياء صيفية مميزة.

غنى دياب خلال الحفل مجموعة من اشهر أغانيه، وافتتح برنامج الحفل بأغنيته "يا أنا يا لأ" وتوالت الأغاني وسط تفاعل الجمهور مثل بحبه، برج الحوت، انت الحظ، وياه-، ده لو اتساب، يا قمر، ميدلي يجمع بين اغنيتين الكلمة الحلوة وشكرا من هنا لبكرة، تملي معاك.

ووسط حماس جماهيري كبير تابع عمرو دياب تقديم مجموعة أخرى من أغانيه التي يحبها جمهوره بمختلف البلدان العربية، ومنها يتعلموا، هتتدلع، قمرين، نور العين، ليلي نهاري، العالم الله.

واختتم عمرو دياب الحفل على أنغام أغنيته هتدلع وسط تفاعل كبير من الجمهور، ووجه عمرو دياب الشكر للقائمين على الحفل مبديا سعادته بالغناء على مسرح محمد عبده.

من ناحية أخرى يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفل كبير في مهرجان العلمين الجديدة يوم 9 أغسطس المقبل وذلك بالتعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع هيئة الترفيه، وأعلنت إدارة مهرجان العلمين نفاذ الدفعة الأولى من تذاكر حفل الهضبة فور طرحها.