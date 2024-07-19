زعيم المعارضة الإسرائيلية يطالب برحيل الحكومة بعد الهجوم على تل أبيب

دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الجمعة، إلى رحيل حكومة بنيامين نتنياهو بعد هجوم بطائرة بدون طيار نفذته جماعة "الحوثي" اليمنية هو الأول من نوعه على تل أبيب وأسفر عن مقتل إسرائيلي واحد وإصابة 10 آخرين.

وقال لابيد في منشور على منصة "إكس" إن "تحطم الطائرة بدون طيار في تل أبيب هو دليل آخر على أن هذه الحكومة لا تعرف ولا تستطيع توفير الأمن لمواطني إسرائيل".

وأضاف: "من يفقد الردع في الشمال (لبنان) والجنوب (غزة) يفقده أيضا في قلب تل أبيب"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وتابع لابيد: "لا توجد سياسات ولا خطط، كل العلاقات العامة والمناقشات تتمحور حول أنفسهم (الحكومة)، عليهم الذهاب، وسنعرف كيف نقيم حكومة فاعلة وفعالة تعيد الأمن والقوة إلى إسرائيل".

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن إسرائيليا قُتل وأصيب 10 آخرون إثر سقوط طائرة بدون طيار وسط تل أبيب.

وأضافت: "قُتل فجر اليوم رجل خمسيني وأصيب 10 آخرون بجروح طفيفة وهلع إثر انفجار درون مفخخة وقع في تمام الساعة الثالثة والربع من فجر اليوم عند تقاطع شارعي شالوم عليخم وبن يهودا على بعد مئات الأمتار من سفارة الولايات المتحدة".

وتابعت: "لم يتم تفعيل صفارات الإنذار".

بدوره، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في تصريح مكتوب: "يتبين من الفحص الأولي أن الانفجار في تل أبيب نجم عن سقوط هدف جوي دون تفعيل إنذار".

وأضاف: "الموضوع قيد التحقيق العميق، العديد من القوات تعمل في الموقع خلال الوقت الحالي".