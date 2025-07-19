 لا تألف الإبادة في غزة.. وقفة احتجاجية في إسطنبول لتأكيد الوقوف بجانب الفلسطينيين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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لا تألف الإبادة في غزة.. وقفة احتجاجية في إسطنبول لتأكيد الوقوف بجانب الفلسطينيين

وكالة الأناضول للأنباء
وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول - الأناضول
نشر في: السبت 19 يوليه 2025 - 11:20 م | آخر تحديث: السبت 19 يوليه 2025 - 11:20 م

نظّمت منصة مدنية في إسطنبول، السبت، وقفة احتجاجية حملت شعار "لا تألف الإبادة ولا تنسى غزة"، تأكيدا على مواصلة التنديد بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

وبدأت الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها منصة "التضامن الإسلامي" في حديقة سراج خانة، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، رافعين لافتات داعمة لغزة في وجهة حرب الإبادة الإسرائيلية.

ونيابة عن المحتجين تلى رضوان قايا، رئيس جمعية الفكر الحر وحقوق التعليم، بيانا أشار فيه إلى الكارثة الإنسانية والإبادة الجماعية الحاصلة في غزة.

وأضاف قايا: "سنواصل وقوفنا مع إخواننا ما دامت غزة وفلسطين والعالم الإسلامي يواصلون مقاومتهم ضد الظلم".

وأعرب عن إيمانه بأن الهزيمة ستلحق بمرتكبي الإبادة والمجازر مهما بلغ مدى الظلم والوحشية التي يرتكبونها.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 199 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

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