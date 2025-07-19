وزير الدفاع الأمريكي يؤكد تدمير المواقع النووية الثلاثة في إيران

رفض وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، الادعاءات التي تزعم أن الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية فشلت في تدمير أهدافها.

وفي حديثه للصحفيين في البنتاجون قبل اجتماع مع وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، قال هيجسيث إن المواقع النووية الثلاثة "دمرت بالكامل" بالضربات.

وقال هيجسيث: "كلما زادت التقارير التي لدينا وما نراه، كلما فهمنا مدى الدمار الذي أحدثته تلك الهجمات على جميع المواقع النووية الثلاثة".

وكان تقييم استخباراتي أمريكي أولي قد ذكر أن البرنامج النووي الإيراني قد تأخر بضعة أشهر فقط بعد الضربات الأمريكية على ثلاثة مواقع في يونيو. لكن ترامب ومسئولين كبار آخرين في الأمن القومي عارضوا هذا الاستنتاج، حيث قال ترامب إن المواقع "دمرت بالكامل".