وصف الإعلامي تامر أمين، قصة رحيل مهاجم النادي الأهلي وسام أبو علي بأنها «مسلسل طوّل وبوّخ»، مشيرا إلى أن سلوك اللاعب كان السبب الرئيسي في الطريقة التي انتهت بها علاقته بالقلعة الحمراء.

واستنكر خلال برنامجه «آخر النهار» مساء السبت طريقة رحيل اللاعب، قائلا: «قررت أن تنهي مشوارك مع الأهلي بأسوأ طريقة ممكنة، أن تخرج من الباب الصغير بدلا من أن تخرج محملا بالدعوات والتبريكات والشكر والورود من جماهير الأهلي، قررت أن تبحث عن الدولارات والاحتراف ضاربا بعرض الحائط أي شيء يتعلق بالكيان الذي ساهم بشكل كبير في صناعتك».

وقارن رحيله برحيل لاعبين مثل حمدي وأحمد فتحي اللذين غادرا بمحبة الجماهير، على عكس آخرين كعصام الحضري ورمضان صبحي، اللذين لم ينس الجمهور لهما الطريقة التي رحلا بها.

وأوضح أن الاتفاق بين الأهلي ونادي كولومبوس كرو الأمريكي انتهى بالفعل، مشيرا إلى أن الإعلان الرسمي ينتظر توقيع العقود خلال الساعات المقبلة.

وسخر من قرار اللاعب، قائلا إن «أغنية اختياراتي مدمرة حياتي» للفنان أحمد سعد هي خير تعبير عن قراره.

وشدد أن محاولته للعودة مستقبلا ستصطدم بمصير من سبقوه من اللاعبين الذين اتخذوا نفس القرار، قائلا: «ألف سلامة يا وسام ارحل وابحث عن الدولارات، والنجاح في مكان آخر لكن اليوم الذي ستكتشف فيه سوء اختيارك وتحاول طرق الباب مرة ثانية، انظر إلى مصير من سبقوك وسلكوا نفس طريقك».

وتضع إدارة النادي الأهلي اللمسات النهائية على انتقال وسام أبو علي إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، وذلك بعد الاتفاق على الأمور المالية الخاصة بالصفقة، وبيع اللاعب مقابل 7.5 مليون دولار، ونسبة عائد البيع في المستقبل.