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استشهد 86 فلسطينيًّا بينهم 36 من المجوعين وأصيب عشرات في هجمات إسرائيلية استهدفت مختلف مناطق قطاع غزة، منذ فجر السبت، ضمن الإبادة الجماعية المتواصلة منذ أكثر من 21 شهرا.

ووفق ما أفادت به مصادر طبية وشهود عيان وكالة لوكالة الأناضول، استهدفت هجمات جيش الاحتلال خياما تؤوي نازحين، وشقة، وتجمعات لمدنيين كانوا ينتظرون الحصول على "المساعدات" غربي مدينة رفح جنوبي القطاع.

وفي أحدث الهجمات، استشهد 5 فلسطينيين في قصف استهدف تجمعًا مدنيًّا بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وقبل ذلك، استشهد 81 فلسطينيا في هجمات إسرائيلية متفرقة على القطاع.

ففي جنوب القطاع، ارتكب جيش الاحتلال مجزرة بحق المجوعين قرب مركز توزيع المساعدات الأمريكية غربي رفح، حيث استشهد 32 منهم بالرصاص وأصاب عشرات بينما كانوا ينتظرون دورهم للحصول على المساعدات.

وفي خان يونس، استشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي استهدف خياما تؤوي نازحين غربي المدينة، فيما استشهد 4 آخرون في قصف متفرق على المدينة.

كما استشهد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف خياما تؤوي نازحين غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وفي محافظة الشمال، استشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمدنيين في جباليا البلد.

أما في محافظة غزة، فاستشهد 7 فلسطينيين وأصيب 17 آخرون في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين قرب مدرسة التابعين (شرق).

واستشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف تجمعين لمدنيين في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، فيما استشهد رابع في قصف إسرائيلي غربي مدينة غزة.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف شقة في محيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة.

واستشهد 5 فلسطينيين بينهم 3 نساء وطفل في غارتين إسرائيليتين، استهدفت الأولى سطح منزل في حي الشيخ رضوان (شمال) وأسفرت عن استشهاد 4، وطالت الثانية شقة وسط المدينة وأسفرت عن استشهاد شخص واحد.

كما استشهد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف عربة يجرها حيوان في شارع 8 بمحيط الكلية الجامعية جنوب غربي مدينة غزة.

وفي وسط القطاع، ارتكب جيش الاحتلال مجزرة جديدة أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين بقصف منزل مأهول يعود لعائلة عقل في مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما استشهد 4 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال أثناء انتظارهم الحصول على مساعدات أمريكية قرب مركز التوزيع بمحيط محور نتساريم.

واستشهد فلسطينيان وأُصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمدنيين بمخيم البريج وسط القطاع، فيما ارتفع عدد ضحايا القصف الذي استهدف منزلا لعائلة عقل في مخيم النصيرات من 9 إلى 12 شهيدًا.