حذر المستشار وسام إسماعيل، الممثل القانوني لـ «القائمة الوطنية من أجل مصر»، من أن اختيار عدد مرشحين أقل من المطلوب في النظام الفردي بانتخابات مجلس الشيوخ يؤدي إلى بطلان الصوت.

ونوه خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الساعة السادسة» المذاع عبر فضائية «الحياة» مساء السبت، أن هناك خطأ شائعا يقع فيه بعض الناخبين يكلفهم صحة أصواتهم، قائلا: «المشكلة أن الناخب بيدخل يقول أنا أعرف المرشح فلان، وسأمنحه صوتي، وبالتالي صوته باطل».

وأوضح أن النظام الفردي يلزم الناخب باختيار عدد من المرشحين يطابق تماما عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، مستشهدا بمحافظة القاهرة، قائلا: «يجب أن يعلم الناخب أن هناك عشرة مرشحين في محافظة القاهرة، لا يجوز اختيار مرشح واحد، لابد من اختيار عشرة مرشحين من إجمالي المرشحين وعددهم 60 مرشحا».

ونوه إلى اختلاف أعداد المرشحين في كل محافظة، لافتا إلى أن العدد المطلوب اختياره في كل محافظة يكون مدونا على ظهر بطاقة الانتخاب.

وأشار إلى أن التصويت للقائمة «وضعه مختلف»، موضحا أن بطاقة الاقتراع الخاصة بالقائمة تأتي بخيارين «انتخب هذه القائمة أو لا انتخب»، مضيفا: «دوري كناخب إني أقول انتخب، وأعمل علامة صح على انتخب، أو يختار لا انتخب» إذا كان لا يرغب في اختيار القائمة.

وأكد أن فوز القائمة تتطلب نسبة حضور لا تقل عن «5%+1»، قائلا: «هناك نقطة مهمة جدًا، وهي أن نسبة الحضور هنا في منتهى الخطورة، نسبة الحضور 5% من عدد الناخبين المسجلين على جدول الانتخابات، زائد واحد، لو قلت عن كده باظت القائمة»، حسب وصفه.

وناشد جموع المصريين بالنزول والمشاركة؛ ليس فقط لنجاح مرشحه ومنحه الـ «5%+1»؛ ولكن لتحقيق مشاركة «تليق بسمعة مصر».