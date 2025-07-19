الأهلى صبور تتعاقد على تطوير 80 فدانا بالساحل الشمالى بالشراكة مع «جدار»

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تعاقدت شركة الأهلى صبور على تطوير ٨٠ فدانا بالساحل الشمالى بالشراكة مع شركة جدار العقارية لإقامة مشروع سياحى متكامل، بحسب مصادر مطلعة.

بحسب المصادر فإن الأرض تعد امتدادا لمشروع «سى فيو» المملوكة لشركة جدار العقارية ويقع فى الكيلو 187 طريق إسكندرية/ مرسى مطروح بقلب منطقة رأس الحكمة.

وطرحت «الأهلى صبور» أول مرحلة من المشروع للبيع خلال الصيف الحالى، وتضم محفظة الشركة فى الساحل الشمالى مشروعات جايا وامواج وسمر.

تستهدف شركة الأهلى صبور، تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة ٣٣ مليار جنيه خلال العام الجارى مقابل ٣٢٫٥ مليار جنيه حققتها الشركة بنهاية ٢٠٢٤، بحسب تصريحات سابقة للمهندس أحمد صبور رئيس مجلس إدارة الشركة.

أضاف أن شركته تخطط لتسليم ١٥٠٠ وحدة خلال العام الجارى مع ضخ استثمارات فى الإنشاءات بحوالى ١٠ مليارات جنيه مقارنة بـ ٦ مليارات جنيه فى ٢٠٢٤.

وأطلقت عدة شركات مراحل ومشروعات جديدة تزامنا مع بدء موسم الصيف والذى يشهد رواجا فى حركة الطلب على المشروعات الساحلية، منها مشروع «كرستا» لشركة مانتن فيو على مساحة ٤٧٠ فدانا كيلو ١٢٠ بمنطقة سيدى عبد الرحمن ويضم 90% من الوحدات مطلة على واجهات مائية، وتبدأ الأسعار من ١٥ مليون جنيه وخطط سداد تصل إلى ٨ سنوات، كما يضم المشروع ٣٠ فدانا بحيرات رملية صالحة للسباحة.