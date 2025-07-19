فرق إزالة التلوث تسعى لاحتواء تسرب وقود في موطن حساس لأسماك السلمون بواشنطن

حاولت فرق إزالة التلوث، اليوم السبت، احتواء تسرب نفطي ناتج عن انقلاب شاحنة صهريجية على شبه جزيرة أوليمبيك في ولاية واشنطن؛ ما أدى إلى تسرب الوقود في مجرى مائي يصب في نهر جرى ترميمه مؤخرا لتسهيل عودة أسماك السلمون إليه.

ووفقا لبيان صادر عن إدارة البيئة في الولاية، تشير التقديرات الأولية، إلى أن نحو 3 آلاف جالون من البنزين، إضافة إلى كمية من وقود الديزل، تسربت إلى "خور إنديان" عقب الحادث الذي وقع يوم الجمعة. ويُعد هذا الخور موطنا هشا لأسماك السلمون.

وأغلق الطريق السريع " 101يو إس" الواقع غرب مدينة بورت أنجليس، طوال الليل، لكنه أعيد فتحه صباح السبت، بحسب ما أعلنت إدارة النقل عبر صفحتها على فيسبوك، مضيفة أن الشاحنة أزيلت من المجرى المائي. ولم يُعرف بعد سبب وقوع الحادث.

وقالت إدارة البيئة: "ستُجري قبيلة -لوير إلوها كلام ترايب- تقييمات على طول الشاطئ اليوم لرصد التأثيرات البيئية"، مضيفة أن "وزارة الصحة تجمع أيضًا عينات مياه لتحليلها".

ولم ترد القبيلة على الفور على رسالة طلب تعليق.

وأكد مسئولون يراقبون جودة الهواء في المنطقة أن المستويات لم تكن غير آمنة يوم السبت، لكنهم حثوا السكان المحليين على مراقبة أعراض مثل الصداع أو الدوخة، وطلب المساعدة الطبية إذا لزم الأمر.