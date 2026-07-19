- لا يجوز تسميم الكلاب الضالة دون موافقة الجهات المختصة

قال الدكتور أحمد البنداري وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، إنه لا يجوز تسميم الكلاب الضالة دون موافقة الجهات المختصة.

وأضاف البنداري، خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء السبت: «هي مش هرجلة، أنت شفت كلبًا عقورًا أو كلبًا عض كذا حاجة، يبقى لازم تتصل بالسلطات المختصة، وهي اللي تقوم بهذا الأمر».

ولفت إلى أنه لا يجوز إطعام الكلاب الضالة بشكل جائر؛ تجنبًا لحوادث العقر وغيرها، قائلًا: «طول الوقت الناس بتجيب مخلفات المجازر ومخلفات الفراجرية وتحطها.. وده طبعًا مضر».

وتابع أن استخدام هذه المخلفات يضر بالبيئة، ويجب استخدامها خارج الحيز السكني، معلقًا: «الحاجات كلها ما دامت هي غير مطهية، تبقى مش كويسة».

وأكمل: «أنا بكلمك من الجزء العلمي الخاص بالطبيب، أنا خط الدفاع الأول عن صحة المواطنين، يبقى أنا لازم أتكلم اللي يرضي الله سبحانه وتعالى واللي يفيد شعبنا ووطننا».

وأوضح أن نحو 60% من الأمراض التي تصيب البشر تنشأ من الحيوانات، مستشهدًا بكوفيد-19، معلقًا: «طبيعي إن إحنا يمسنا جدًا صحة المواطنين بالدرجة الأولى».

- عدد الأطباء البيطريين لا يكفي لتنفيذ خطة الدولة

وفي سياق متصل، تطرق إلى الخطة الوطنية الشاملة لإدارة ملف حيوانات الشارع والتصدي لجميع الشائعات المتعلقة بها، والتي أعلنت عنها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والقائمة على التعقيم والتحصين ثم الإطلاق.

ونوه إلى أن هذه الخطة أثبتت أنها غير عملية خلال الفترة الماضية، قائلًا: «الخطة دي الفترة اللي فاتت أثبتت إن هي مش عملية».

وتساءل مستنكرًا: «هل الوزارة عندها الأطباء الكافيين إن هو يعمل التعقيم والتطعيم ويجري وراء الحاجات دي؟ الكلام ده مفيش؟».

وتابع أن إحدى مسابقات تعيين الأطباء البيطريين ستنتهي قريبًا بتعيين 4700 طبيب، مؤكدًا أن هذه الأعداد لا تكفي للمهام المطلوبة، مستشهدًا بقيام 12 طبيبًا بيطريًا فقط بالتفتيش على اللحوم بمحافظة القاهرة، معلقًا: «إحنا دلوقت عاوزين الطبيب يبقى متواجد في هذا الأمر».

- نحتاج إلى 20% من أعداد الكلاب الضالة لتحقيق التوازن البيئي

وأردف أن الدولة يجب أن تتوسع في إنشاء ملاجئ الكلاب الضالة؛ لاستيعاب 80% من أعدادها الحالية بالشوارع.

وأكد أن التوازن البيئي سيتحقق بتواجد 20% من أعداد الكلاب الضالة بالشوارع فقط.

- مليار و200 مليون جنيه تكلفة لقاح السعار سنويًا

وأشار إلى إنفاق الدولة مليارًا و200 مليون جنيه على لقاحات السعار سنويًا، نتيجة لزيادة أعداد الكلاب الضالة، والحاجة إلى السيطرة عليها، معقبًا: «أنت عندك مخصصات، بس معندكش أطباء».

وتطرق إلى ارتفاع تكلفة تعقيم الكلاب الضالة، والتي تتراوح بين 3 إلى 4 آلاف جنيه للأنثى الواحدة، قائلًا: «تكلفة العملية بتاعت التعقيم دي كبيرة على فكرة».

وقال البنداري، إن تنفيذ الخطة الوطنية سيتم بالتعاون بين مختلف الوزارات والجهات، ومنها وزارات الزراعة، والبيئة، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى الأكاديمية العسكرية وغيرها.

ونفى البنداري ما تردد بشأن الحاجة إلى الكلاب الضالة للقضاء على الأفاعي وغيرها، قائلًا: «مفيش الكلام ده خالص».

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أمس، البدء الفوري في إنفاذ الخطة الوطنية الشاملة لإدارة ملف حيوانات الشارع، والتصدي الحازم لكل الشائعات المتعلقة بها، ضمن استراتيجية موحدة تهدف إلى صون الأمن الصحي والبيئي للمواطنين.

وأكدت الوزارة التزامها التام بالمنهجية العلمية والبيطرية المعتمدة رسميًا، والمتمثلة في برنامج التعقيم والتحصين ضد مرض السعار وإعادة الإطلاق (TNR)، بوصفه المسار الطبي والعلمي والبيئي الوحيد المعتمد دوليًا لحل ملف كلاب الشارع، والحفاظ على التوازن البيئي، نظرًا للممارسات الخاطئة التي تم رصدها وتأثيراتها السلبية على مختلف الأصعدة.

وشددت وزارة الزراعة، على ضرورة الوقف الفوري والشامل لكافة التحركات العشوائية أو الفردية خارج هذا الإطار الموحد، بالإضافة إلى حظر استخدام السموم، أو ارتكاب عمليات القتل الجماعي، أو النقل غير المدروس خارج جهات الاختصاص لحيوانات الشارع، تحت طائلة المسؤولية القانونية والملاحقة القضائية الفورية، حيث إن البيئة المصرية حلقة متكاملة، واستخدام المواد الخطرة يضر بالإنسان والحيوان في آنٍ واحد.