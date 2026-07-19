من هو البلغاري بيتيف المرشح لتدريب الزمالك؟

تردد اسم المدرب البلغاري إيفاليو بيتيف من أجل تولي تدريب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك خلال الموسم الجديد، وذلك في ظل مساعي الإدارة لجلب مدرب أجنبي.

وكان الزمالك قد وجه الشكر لمعتمد جمال مدربه الحالي، وهو ما أشارت إليه "الشروق" في وقت سابق، تمهيدا للإعلان عن المدرب الجديد الذي قد يتم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وجاء ترشيح بيتيف بناء على أحد الوسطاء المقربين من مجلس الإدارة والمدير الرياضي جون إدوارد، إذ سبق للمدرب صاحب الـ51 عاما، أن خاض تجارب عربية من قبل.

وتولى بيتيف تدريب القادسية السعودي في 2018 واستمر معه حتى بدايات 2019، كما كانت آخر تجاربه التدريبية مع بني ياس الإماراتي الذي قاده في 6 مباريات فقط عام 2025.

ولا يرتبط حاليا بأي عقد مع أي أندية ما يجعله مرشحا مثاليا للزمالك، علما بأنه قاد منتخب بلاده من قبل، في الفترة ما بين عامي 2014 و2016، بالإضافة إلى منتخب البوسنة.

وسبق له أيضا تدريب لودوجوريتس الذي انتقل إليه مؤخرا حسام عبدالمجيد مدافع الزمالك.