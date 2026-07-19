صحة مطروح: مستشفى الضبعة المركزي ينجح في استخراج جسم غريب وإصلاح الشريان الفخذي لمريض

قال الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه في إنجاز طبي يعكس كفاءة الكوادر الطبية وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة، نجح الفريق الطبي بمستشفى الضبعة المركزي تحت قيادة الدكتور محمد جاويش، مدير المستشفى، في إجراء عملية جراحية دقيقة لإنقاذ مريض وصل إلى قسم الطوارئ وهو يعاني من جرح نافذ بالجزء العلوي من الفخذ الأيسر، واستقرار جسم غريب نتيجة إصابته أثناء استخدام صاروخ كهربائي.

وتابع: "فور وصول المريض، أعلن قسم الطوارئ، حالة الاستنفار القصوى، إذ أُجريت فحوصات الأشعة الأولية التي أكدت وجود جسم معدني مستقر في عمق الأنسجة".

وأكمل رفعت: "لضمان الدقة في التعامل مع الحالة، نُقل المريض فورًا إلى غرفة العمليات، حيث استُخدم جهاز الأشعة السينية المتحرك (C-Arm) لتحديد موقع الجسم المعدني بدقة متناهية وفي الوقت الفعلي، مما مهد الطريق لتدخل جراحي آمن".

وأكد أنه في أثناء الاستكشاف الجراحي لمسار الجرح، واجه الفريق الطبي، تحديًا حرجًا، حيث تبين أن الجسم المعدني قد أحدث قطعًا جزئيًا في الشريان الفخذي الرئيسي، مما تسبب في نزيف نشط.

وقال: "بفضل التدخل السريع، تمكن فريق جراحة الأوعية الدموية من السيطرة على النزيف وإجراء عملية ترميم دقيقة للشريان لضمان استعادة تدفق الدم إلى وضعه الطبيعي".

وأكد استخراج الجسم الغريب باحترافية عالية، مع الحرص التام على سلامة الأنسجة المحيطة، بما في ذلك الوريد الفخذي والمجرى العصبي، والتأكد من استعادة النبض الطرفي بشكل طبيعي ومستقر.

وأوضح أنه بعد نجاح الجراحة، خضع المريض للمتابعة الدقيقة في القسم الداخلي للاطمئنان على استقرار علاماته الحيوية، والتأكد من كفاءة التروية الدموية للطرف السفلي.

وأشار إلى أنه حالة المريض شهدت تحسنًا ملحوظًا، مما سمح للفريق الطبي باتخاذ قرار خروجه من المستشفى لاستكمال مرحلة النقاهة، مع جدولة مواعيد للمتابعة الدورية بالعيادات الخارجية لضمان تماثله للشفاء التام.