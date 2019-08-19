عقد يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اجتماعًا موسعًا اليوم الاثنين، في إطار استعدادات تعليم الإسكندرية للعام الدراسي الجديد 2019 - 2020، وتناول الاجتماع الاستعدادات في عدة محاور منها ما يخص شؤون المعلمين والطلاب ومنها ما يخص دمج التكنولوجيا بالتعليم وما يتعلق بالمبنى المدرسي وإجراءات ضبط العملية التعليمية.

ووجه الديب، بضرورة توفير بيئة تعليمية آمنة للمعلم والمتعلم والانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بالمدارس قبل بداية العام الدراسي، ووجود علم الجمهورية وعلم المحافظة في مكان واضح.

وشدد على الأفنية والطرقات والزجاج ودورات المياه والأسوار والمقاعد وحجرات الأنشطة والإضاءة وقاعات الدراسة، وتفعيل غرف مصادر التعلم للطلاب المدمجين داخل المدارس الحكومية، وعمل ممشى خاص لذوي الاحتياجات الخاصة وضرورة وجود فصول ذوي الاحتياجات الخاصة بالدور الأرضي حرصًا على سلامتهم.

وأشار إلى حظر استخدام أية مقررات دراسية أو كتب بخلاف الصادرة من الوزارة، وتفعيل بنك المعرفة المصري وضرورة التنسيق التام لإعادة توزيع المعلمين داخل الإدارات من ناحية، وفيما بين الإدارات من ناحية أخرى لسد العجز في جميع التخصصات، وضرورة تكاتف الجميع للاستعداد للدراسة بما يعود بتحقيق المصلحة العامة لأبنائنا الطلاب.

وأكد الديب على حظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أي مسمى من الطلاب أو أولياء الأمور ومحاسبة من يخالف التعليمات بشكل فوري وحظر دخول مندوبي المبيعات وخصوصًا مندوبي مبيعات الكتب الخارجية وحظر استخدام أسوار المدارس في الإعلانات وعدم إلزام ولي الأمر بشراء الزي المدرسي من أماكن بعينها بل وعدم تغيير الزي حرصا على رفع المعاناة عن كاهل ولي الأمر وحظر التدخين نهائيا داخل المنشآت التعليمية .