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سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، على حريق شب داخل مصنع بلاستك بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، تلقت إخطارا من النجدة بنشوب حريق بمصنع بلاستكك بمدينة السادس من أكتوبر.

ودفعت قوات الحماية المدنية على الفور بـ14 سيارة إطفاء لمكان الحريق، وفور وصول القوات الأمنية، وفرضت كردونا أمنيا حول المنطقة، وبدأت في محاصرة ألسنة اللهب حتى تمكنت من إطفاء النيران والسيطرة عليها.

وبإجراء التحريات والمعاينة اللازمة لخبراء المعمل الجنائي، تبين أن الحريق جراء ماس كهربائي، فيما لم يسفر الحريق عن أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.