أعلن الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، قبول طلاب الثانوية من ذوي الاحتياجات الخاصة بمجموع 50% بكليات الآداب والتجارة والحقوق والخدمة الاجتماعية، وقبول الطلاب المكفوفين بكلية الألسن بشرط استيفاء نسبة 75% من مجموع اللغات الثلاثة.

كما تابع رئيس الجامعة، أعمال التحويلات ونقل القيد إلى كليات الجامعة، والتي بدأت أمس الأحد الموافق 18 أغسطس الجاري.

فيما أكدت الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب، عدم السماح بالتحويل الورقي للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة العام الجاري، إلا عن طريق مكتب التنسيق باستثناء التحويل للشعب والبرامج، وذلك وفقا لقواعد الحد الأدنى، والموقع الجغرافي، موضحة أن التحويلات تتم فقط عن طريق الإدارة وليس الكليات.