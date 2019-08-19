محمد محيى يعود بـ«بتاع زمان» بعد غياب 11 عامًا.. وشيرين تفاجئ جمهورها بأغنية باللهجة الخليجية

عمرو دياب يخوض الماراثون تحت شعار «أنا غير».. ومنير يكتفى بـ«السنجل».. ورامى صبرى «فارق معاك»

وهيثم شاكر يكشف لجمهوره أسرار غيابه 5 سنوات بـ«معرفة قديمة».. ومصطفى قمر يقدم «ضحكت ليا»

يشهد موسم الصيف تنافسا لافتا بين نجوم الغناء، خاصة مع عودة المطربين الكبار للمنافسة بعد سنوات من الغياب، أبرزهم محمد محيى، هشام عباس، مصطفى قمر، وهيثم شاكر، كما ينافس خلال الموسم ألبومات لشباب المطربين أبرزهم أحمد جمال، مصطفى حجاج، كريم محسن، ومحمد شاهين، بينما اكتفى عدد من النجوم بأغنيات «سينجل» منهم الكينج محمد منير، وشيرين عبدالوهاب.

البداية مع الهضبة عمرو دياب الذى يحرص على التواجد مع جمهوره بألبوم جديد صيف كل عام، ويستعد لطرح ألبومه الجديد «أنا غير»، فى سبتمبر المقبل، عقب طرح أغنياته تباعا خلال شهر أغسطس الحالى، بدأها بأغنية «بحبه»، كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندى، ثم برومو أغنية «أنا غير»، وأعلن عن طرح ثالث أغنيات الألبوم قريبا بعنوان «يوم تلات»، كلمات تامر حسين.

ويواصل دياب حاليا العمل على الشكل النهائى للألبوم، الذى يتعاون فيه مع عدد من الشعراء منهم أحمد المالكى، نادر عبدالله، أيمن بهجت قمر، تامر حسين، بهاء الدين محمد، أحمد مرزوق، وأسامة مصطفى، ومع الملحنين عمرو مصطفى، محمد يحيى، إسلام زكى، ومحمد رحيم، ويعود للتعاون مع الشاعر مدحت العدل بعد غياب طويل، ويتولى مهمة التوزيع الموسيقى للألبوم حميد الشاعرى وأسامة الهندى.

أما الفنان رامى صبرى، فطرح أخيرا، الجزء الأول من ألبومه الجديد بعنوان «فارق معاك»، ومن المقرر أن يضم الألبوم 12 أغنية، هى «بتاع بنات»، و«أنا بابا»، و«حاول تنسانى»، و«قولت اللى عندى»، و«هو فى كده»، و«بقابل ناس»، و«أنا بعترفلك»، و«صعبان عليا»، و«وعجبى»، و«حكايةحبنا»، و«بتهتمى»، و«فارق معاك».

وتعاون صبرى فى ألبومه مع مجموعة من الشعراء منهم أمير طعيمة، أحمد على موسى، تامر حسين، هالة على، هانى رجب، أما الملحنون فهم عزيز الشافعى، ومديح، شادى حسن، والتوزيع الموسيقى كان من نصيب جلال الحمداوى، وتميم، وطارق توكل، كما قدم رامى صبرى عددا من الألحان بجانب توزيعه للمرة الأولى لأغنيتبن وهما: «وعجبى»، و«فارق معاك».

أما عن نجوم الغناء العائدين بعد سنوات من الغياب، فقد طرح الفنان هيثم شاكر ألبومه الجديد «معرفة قديمة»، بعد غياب 5 سنوات، والذى كشف لجمهوره أخيرا عن إصابته بمرض خبيث تعافى منه وكان السبب فى الغياب عن الساحة الفنية.

ويضم الألبوم 14 أغنية هى، «ما توصونيش» من كلمات أيمن بهجت قمر، وتلحين عمرو مصطفى، وتوزيع شريف مكاوى، و«لحقتينى» من كلمات نادر عبدالله، ولحن محمد يحيى، وتوزيع أحمد إبراهيم، و«يا حبيبة» كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع شريف مكاوى، و«مش مهم أنا» كلمات محمد رفاعى، ولحن وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، و«بحبك لنفسى» كلمات محمد رفاعى، من ألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، ثم يقدم «إحنا افترقنا» كلمات رمضان محمد، وألحان شادى حسن، وتوزيع أحمد وجيه، «جاب الكلام بعضه»، كلمات أمير طعيمة، ألحان تامر على، وتوزيع شريف مكاوى.

أما الفنان مصطفى قمر، فيعود للمنافسة بألبومه الجديد «ضحكت ليا»، بعد غياب 5 سنوات، ويتضمن الألبوم يضم 12 أغنية أغنية «حبيبك اللى تحبه» كلمات حسن عطية وألحان وتوزيع توما، و«نفس السيناريو» كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد العدل، وتوزيع عادل حقى، «عارف» كلمات عصام حسنى، وألحان شريف بدر وتوزيع أحمد ابراهيم، «ناوى» كلمات محمد عاطف، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد إبراهيم، أغنية «قفلت السكة» كلمات ضحى محمد، وألحان محمد النادى، وتوزيع عادل حقى، «نفس الإحساس» كلمات حماده السيد، وألحان مديح، وتوزيع طارق حسيب، «نستنى خلاص» كلمات محمد الجزار، وألحان جوليو، وتوزيع طارق حسيب، «باب موارب» كلمات أسامة مصطفى، وألحان سامح كريم، وتوزيع زووم، «سلمى» كلمات حسن عطية، وألحان تامرعلى، توزيع وسام عبدالمنعم، «معجب» كلمات أسامة مصطفى وألحان محمد يحيى وتوزيع توما، «ضحكت ليا» كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبدالمنعم، بالإضافة إلى أغنية «س من الناس»، كلمات تامر حسين وألحان رامى جمال وتوزيع توما، وأغنية «باب موارب» كلمات أسامة مصطفى، وألحان سامح كريم، وتوزيع زووم.

الفنان محمد محيى أعلن عن عودته بألبوم جديد خلال موسم الصيف، بعد غياب طويل، منذ آخر ألبوماته «مظلوم» فى 2008، ومن المقرر أن يتم الكشف عن البوسترات الدعائية للألبوم خلال الشهر الحالى، تمهيدا لطرحه.

ويحمل الألبوم اسم «بتاع زمان»، ويضم الألبوم 18 أغنية، منها (قضية، هربت، أخبار الحبايب، يوم جديد، ورقة وقلم، أحلى الناس، وقدامى واحد»، «بتاع زمان»،«بعدنا»،» ماتسألوهاش» وغيرها.

كما تشهد الساحة الغنائية عودة الفنان هشام عباس بألبوم «عامل ضجة»، بعد غياب 10 سنوات، والذى طرح أولى أغنياته «شارى بالغالى»، كلمات حسن عطية، ولحن أحمد زعيم، وتوزيع توما.

ومن المقرر أن يضم ألبوم «عامل ضجة» 14 أغنية، منها (الفترة اللى فاتت، اهربى، كده عيب، اللى احنا فيه، حاجات مبتتفاهمش، أغلى من العين، هنا خليك).

وتعاون عباس خلال الألبوم مع الشعراء والملحنين والموزعين أيمن بهجت قمر، وشادى نور، وأمير طعيمة، وحسن عطية، ومحمد جمعة، ومحمد النادى، وأحمد زعيم، ومحمد يحيى، وتامر على، وتوما، وهانى ربيع، ووسام عبدالمنعم.

كما تشهد الساحة الغنائية غيابا ملحوظا لألبومات الأصوات النسائية بينما تتواجد الفنانة أصالة والتى تستعد لطرح ألبومها الجديد «فى قربك»، ويضم 10 أغنيات، والتى طرحت منه 3 أغنيات هى «بنت أكابر» كلمات محمد أبو نعمة، وألحان محمود خيامى، وتوزيع على فتح الله، وأغنية «ما بقاش سر»، كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع فهد، وأغنية «نكتة بايخة»، كلمات عبدالحميد حباك، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع فهد، والتى تحمل طابعا مختلفا عن أغنياتها، لتشوق جمهورها للألبوم.

كما قدمت أصالة الأغنية الدعائية لفيلم «ولاد رزق 2»، الذى ينافس فى موسم عيد الأضحى، بعنوان «لما تقول يا عوم»، وشاركها الغناء مصطفى حجاج، كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، توزيع جلال الحمداوى.

ويشهد موسم الصيف تواجد عدد من شباب المطربين أبرزهم الفنان أحمد جمال، والذى يستعد لطرح ثانى ألبوماته الغنائية، خلال الفترة المقبلة، ويضم 11 أغنية تعاون فيها مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين منهم أمير طعيمة، عزيز الشافعى، نور الدين محمد، محمد عاطف، مدين، أحمد زعيم.

وطرح جمال، أخيرا أولى أغنيات الألبوم بعنوان «النسيان»، كلمات نور الدين محمد، وألحان وأحمد جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.

ويستعد المطرب الشاب محمد شاهين أول ألبوماته الغنائية بعنوان «ده اللى جاى»، ويتضمن 12 أغنية مختلفة بين الرومانسى والإيقاع السريع، والخليجى، والمقسوم والشعبى، ويقدم لأول مرة أغانى باللهجة السيناوية والبدوية.

وطرح شاهين قبل أيام أولى أغنيات الألبوم بعنوان «ابن عمى» كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أمير محروس، ويطرح ثانى أغنيات الألبوم «منك للدنيا» خلال أيام قليلة.

ويتعاون شاهين فى الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم أمير طعيمة، محمد النادى، حسين محمود، تميم، عزيز الشافعى، أمير محروس، طارق عبدالجابر، وسام عبدالمنعم، أحمد عادل، أسامة عبدالهادى، صابر كمال، تامر كروان، محمد سعد، صلاح مونتى، إسماعيل عبده، عصام إسماعيل، زيزو فاروق، سامح رأفت، أشرف البرنس، هانى يعقوب، أحمد راشد، وليد رياض، وغيرهم.

كما يستعد المطرب مصطفى حجاج، لطرح ألبومه الجديد «هتزهزه»، ويضم 12 أغنية، يغلب عليها الطابع الشعبى، والذى استغرق التحضير له 3 سنوات، وتعاون فيه مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين منهم أمير محروس وعزيز الشافعى ومحمد يحى وتوما وعنتر هلال وسام عبدالمنعم وبلال سرور ومصطفى حسن وأسامة عبدالهادى وياسر نور.

وطرح حجاج من الألبوم حتى الآن أغنيتين، هى «جرح بعد جرح» من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أسامه الهندى، و«آه يا حنان» من كلمات عنتر هلال وألحان محمد يحيى، وتوزيع توما.

بيما اعتذرعن عدم طرح ثالث أغانى الألبوم، الأسبوع الماضى، نظرا لحالة الحداد على ضحايا الحادث الإرهابى الذى وقع أمام معهد الأورام.

وأعلن الفنان كريم محسن عن طرح رابع ألبوماته الغنائية بعنوان «قابل بقى»، ويتعاون فيه مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين، من بينهم أحمد حسن راؤول وعمرعبده، ومحمد نصار وحسام سعيد، وإسلام خالد وأيمن عز.

ويضم الألبوم عددا من الأغنيات هى، «حبيبى أنا» كلمات أحمد حسن راؤول وألحان وتوزيع كريم محسن، و«الفرصة مش سعيدة» كلمات هانى صارو ولحن كريم محسن وتوزيع زووم، «تاتا تاتا» كلمات حسام سعيد ولحن كريم محسن وتوزيع محمد شفيق، و«فجأة اختفت» كلمات حسام سعيد ولحن محمود أنور وتوزيع محمد شفيق، و«عمرى ليها»، كلمات إسلام خالد وألحان وتوزيع إسلام زكى، وأغنية «شكرا لخدماتك» كلمات هانى صارو، لحن كريم محسن وتوزيع محمد شفيق، و«ماحكتلكيش عنها» كلمات محمد نصار ولحن كريم محسن وتوزيع محمد شفيق، و«تعيش وتسيب» كلمات عمرو عبده على ولحن عمرو الشاذلى وأحمد الشاذلى وتوزيع محمد شفيق، «غالى» كلمات حسام سعيد ولحن محمود أنور وتوزيع محمد شفيق، و«قابل بقى» كلمات حسام سعيد ولحن محمود أنور وتوزيع محمد شفيق، «زعلان» كلمات أيمن عز ولحن محمود أنور وتوزيع محمد شفيق، «لسة حبيبى بستناك» كلمات محمد مصطفى ملك ولحن أحمد يوسف وتوزيع زووم، و«بلاش تتعشم» كلمات أيمن عز، وألحان كريم محسن، وتوزيع زووم، و«مبروك» كلمات محسن عزت، وألحان كريم محسن، وتوزيع محمد شفيق.

وبعد 5 سنوات من الغياب، يعود فريق «واما» لإصدار ألبوم جديد، خلال موسم الصيف، تعاونوا فيه مع عدد من الملحنين والشعراء منهم محمد يحيى ورامى جمال وإيهاب عبدالواحد، وأحمد فهمى وأمير طعيمة، وتامر حسين ونادر عبدالله وأيمن بهجت قمر.

وطرحت «واما» عددا من أغنيات الألبوم بشكل منفرد كل 24 ساعة، هى «شمس بحر»، كلمات تامر حسين، وألحان خالد عز، وتوزيع نادر حمدى، «الصيف ابتدى» كلمات هانى رجب، ألحان مديح محسن، توزيع أمين نبيل، و«على فكرة» كلمات تامر حسين، ألحان إيهاب عبدالواحد، توزيع نادر حمدى، «الله على الجمال» كلمات هانى رجب، ألحان مديح محسن، وتوزيع نادر حمدى، «كترت حكاياتى» كلمات جمال الخولى، ألحان رامى جمال، توزيع نادر حمدى، «اسمها ايه» كلمات تامر حسين، ألحان محمد يحيى، توزيع نادر حمدى، «يلا نرقص» كلمات تامر حسين، ألحان وتوزيع توما، وأغنية «بتحبى نفسك» كلمات أمير طعيمة، ألحان أحمد فهمى، وتوزيع نادر حمدى.

بينما اكتفى عدد من نجوم الغناء بطرح أغنيات سينجل خلال موسم الصيف، أبرزهم الكينج محمد منير الذى أصدر أحدث أغنياته بعنوان «مهموم»، كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.

كما فاجأت الفنانة شيرين عبدالوهاب جمهورها بطرح أغنية جديدة قبل أيام باللهجة الخليجية بعنوان « الحب خدعة» كلمات الأمير عبدالرحمن بن مساعد، وألحان صادق الشاعر، وتوزيع وليد فايد.

وطرح الفنان محمود العسيلى أغنيته الجديدة «إنتى وأنا»، كلمات أمير طعيمة، ألحان محمود العسيلى وتوزيع على فتح الله.