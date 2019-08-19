فريق صيني: طريقة جديدة لتحويل الصحراء إلى تربة لخدمة التنمية الخضراء بالدول العربية

اكتشف فريق بحث صيني طريقة جديدة لتحويل الصحراء إلى تربة لخدمة التنمية الخضراء في الدول الواقعة على طول الحزام والطريق وخاصة الدول العربية.

وقال يي تشي جيان الأستاذ بجامعة تشونغتشينغ جياوتونغ رئيس فريق البحث - في تصريحات اليوم - إن فريق البحث العلمي من بلدية تشونغتشينغ بجنوب غربي الصين، أجرى تجارب لتحسين البيئة الصحراوية في صحراء أولان بوه في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم، اعتمادا على تقنية فريدة من نوعها في العالم لمكافحة التصحر.

وأضاف جيان أنه بعد سنوات عديدة من البحث، اكتشف الفريق البحثي الفرق في الخصائص الميكانيكية بين جزيئات الرمال وجزيئات التربة، ما أتاح تطوير التقنية لمنح جزيئات الرمال نفس الخصائص البيئية والميكانيكية التي تتمتع بها التربة الطبيعية، وذلك عن طريق إضافة مادة رابطة إليها.

وأوضح أن الرمال المعدلة تتمتع بقدرة قوية على تخزين الرطوبة والمواد الغذائية والهواء، حتى تصبح حاملة مناسبة لنمو النبات، ولذلك قام فريق البحث بتسمية هذه التقنية "تحويل الصحراء إلى تربة"، وأشار إلى أنه يمكن تحقيق أهداف مزدوجة من خلال هذه التقنية الجديدة، تتمثل بتثبيت الرمال واستعادة الغطاء النباتي، مقارنة مع الطرق التقليدية.

وتم زراعة مليوني متر مربع من المحاصيل في قاعدة اختبار العام الجاري، حتى شملت المحاصيل الذرة الرفيعة والبطاطا والفجل وفول الصويا والطماطم والبطيخ وغيرها من الفواكه والخضروات، وكذلك الأعشاب والزهور.