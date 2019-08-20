اليمن: قوات تحالف دعم الشرعية تستهدف مواقع حوثية عسكرية في صنعاء

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن استهداف مواقع حوثية عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي في صنعاء.

وناشد التحالف، وفقا لقناة "العربية" الاخبارية مساء اليوم الإثنين، المدنيين الابتعاد عن المواقع الحوثية الإنقلابية المستهدفة في العاصمة اليمنية.

في وقت سابق اليوم، دمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن مواقع وتجمعات لميلشيا الحوثي الإرهابية في محافظة صعدة شمال اليمن.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" التابع لوزرة الدفاع اليمنية أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن استهدفت تجمعات لميلشيا الحوثي الانقلابية بخمس غارات في مديرية كتاف شرقي محافظة صعـدة، إضافة إلى استهداف غرف عمليات قتالية لميلشيا الحوثي الإرهابية في المديرية، ما نتج عنه مصرع وجرح عدد من عناصر الميلشيا المتمردة، وتدمير غرف العمليات.