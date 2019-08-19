محافظ القاهرة: تسكين 788 أسرة بمشروع أهالينا و497 بالأسمرات

وجه خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بضرورة استكمال إزالة المناطق العشوائية الخطرة وإعادة تسكين قاطنيها في مشروعات الإسكان التي تقيمها المحافظة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وصندوق تطوير العشوائيات ووزارة الإسكان.

وقال عبد العال، في تصريحاته، اليوم، إن أجهزة المحافظة انتهت من تسكين 788 أسرة بمشروع أهالينا نقلاً من منطقة ترعة الطوارئ، كما تم الانتهاء من هدم 249 عقارا بعشش أبو السعود، وتسكين 497 أسرة بمشروع الأسمرات 3.

وأشار إلى هدم 192 مدبغة وباقي 22 مدبغة مقرر هدمها، إلى جانب الانتهاء من هدم 50 مصنع غره من أصل 66 مصنعا مقرر هدمهم بمنطقة المدابغ في إطار إخلاء المنطقة وإعادة تخطيطها وتطويرها بما يتناسب مع طبيعة المنطقة المتميزة تراثياً وسياحياً.

ولفت إلى الانتهاء من تسكين 485 أسرة من سكان حكر السكاكينى بالشرابية حتى الآن بمساكن المحروسة 1 المفروشة بالكامل ومزودة بالأجهزة اللازمة، وإلى الانتهاء من إزالة 110 عقارات من منطقة الحكر القديم حتى الآن.

وذكر أن أجهزة المحافظة انتهت حتى الآن من إعادة تسكين 510 أسر بمنطقة روضة السيدة والذين تم نقلهم إلى مدينة 6 أكتوبر كاستضافة، لحين الانتهاء من إزالة منطقة تل العقارب وإعادة إنشاء المشروع.