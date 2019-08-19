ألمانيا تستعيد للمرة الأولى من سورية أطفالا لألمان من مقاتلي داعش

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صرح متحدث باسم السلطات الكردية في سورية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأنه تم للمرة الأولى تسليم أطفال، كان آباؤهم ألمان من مقاتلي تنظيم (داعش)، لجمهورية ألمانيا الاتحادية على الحدود بين سورية والعراق.

وقال عبد الكريم عمر المتحدث باسم السلطات الكردية في سورية لـ (د.ب.أ) اليوم الاثنين إن هؤلاء الأطفال هم ثلاثة أيتام- وهم بنتان وصبي- ورضيعة مريضة تبلغ من العمر ستة أشهر.

وأضاف أن هؤلاء الأطفال كانوا يعيشون في مخيم "الهول" للاجئين بعد هزيمة ميليشيات داعش في سورية.

يشار إلى أنه يتم مناقشة إعادة أطفال مقاتلي داعش منذ وقت طويل بألمانيا.

وكانت الحكومة الألمانية تشير دائما إلى أنه ليس هناك تمثيل دبلوماسي ألماني حاليا في سورية.

يذكر أن المحكمة الإدارية ببرلين قررت في يوليو الماضي إلزام الحكومة بإعادة أقارب مقاتلي داعش.

وبحسب بيانات مركز روج آفا للدراسات الاستراتيجية، هناك 117 طفلا ذوو جنسية ألمانية في شمال شرقي سورية، وهناك أيضا 21 طفلا لمواطنين ألمان، ولكن ليس لدى الأطفال جنسية ألمانية، فضلا عن عشرات النساء و66 رجلا.