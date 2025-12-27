منتخب مالي يكسر سلسلة انتصارات المغرب التاريخية

أنهى منتخب مالي سلسلة الانتصارات التي حققها منتخب المغرب، وحطم من خلالها جميع الأرقام القياسية، خلال الفترة الماضية.

وتعادل منتخب مالي مع المغرب بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء يوم الجمعة، على ملعب الأمير مولاي عبد الله، في الرباط، لحساب منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وأوقف بذلك منتخب مالي سلسلة انتصارات نظيره المغرب المتتالية عند 19 فوزًا فقط، حيث كان أخر تلك الانتصارات، عندما فاز أسود الأطلس على جزر القمر بهدفين دون رد، يوم الأحد الماضي، في افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2025.

وبدأت سلسلة انتصارات منتخب المغرب في يونيو 2024 عندما تغلب أسود الأطلس على زامبيا بهدفين مقابل هدف، في تصفيات كأس العالم 2026.

وكان منتخب إسبانيا هو صاحب الرقم القياسي منذ عام 2009 بـ 15 فوزًا، وهو الرقم الذي تجاوزه المغرب عندما هزم الكونغو برازافيل بهدفين دون رد، قبل شهرين في تصفيات المونديال.

وأحرز منتخب المغرب 57 هدفًا في المباريات الـ 19 ولم يستقبل سوى أربعة، مع الحفاظ على شباكه نظيفة في 15 مباراة.

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، مع منتخبات، مالي، وجزر القمر، وزامبيا.