 الملك سلمان يبحث هاتفيا مع سلطان عُمان تعزيز العلاقات بين البلدين - بوابة الشروق
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الملك سلمان يبحث هاتفيا مع سلطان عُمان تعزيز العلاقات بين البلدين

الملك سلمان، ملك السعودية
الملك سلمان، ملك السعودية
الرياض - أ ش أ:
نشر في: الأربعاء 19 أغسطس 2020 - 2:38 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 أغسطس 2020 - 2:38 م
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفيا اليوم الأربعاء، بالسلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان.

ونوه خادم الحرمين الشريفين، وفقا لقناة "العربية الحدث" خلال الاتصال "بمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في جميع المجالات"، متمنيًا لسلطان عُمان "التوفيق في خدمة مصالح الشعب العماني الشقيق ولسلطنة عمان المزيد من التقدم والازدهار".

من جهته، عبر سلطان عُمان عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره النبيلة، مؤكداً تطلع سلطنة عمان لتعزيز العلاقات مع المملكة وتطويرها في شتى المجالات.

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