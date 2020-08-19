قال توفيق هداية مدير شركة التطوير العقاري الإندونيسية بي.بي بروبيرتي، إن الشركة ستسدد قيمة سنداتها متوسطة الأجل وفقا للمواعيد المقررة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء عن هداية قوله إن الشركة التابعة لمجموعة التشييد المملوكة للدولة في إندونيسيا بي.بي لديها سندات متوسطة الأجل قيمتها 2ر1 تريليون روبية (81 مليون دولار) تستحق السداد خلال الفترة من أغسطس الحالي حتى نهاية العام.

وأشارت بلومبرج إلى أن الشركة اتخذت عدة إجراءات من أجل تحسين مستوى السيولة النقدية لديها في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا، ومنها بيع قطع أراضي مملوكة لها.

وذكرت الشركة أنها تتلقى دعم الشركة الأم بي.بي في مواجهة تراجع التدفقات النقدية نتيجة الجائحة.

يذكر أن بي.بي منحت بي.بي بروبيرتي قرضا بقيمة 295 مليار روبية.