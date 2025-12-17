وزير الرياضة يلتقي البطل البارالمبي شريف عثمان ويوجه بتذليل العقبات

التقى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالبطل البارالمبي شريف عثمان، بحضور مسئولي شركة روابط الرياضية، في إطار دعم الدولة لأبطال مصر من ذوي القدرات الخاصة وحرص الوزارة على توفير بيئة داعمة تضمن استمرار تميزهم على الساحة الرياضية.

وخلال اللقاء، ناقش الوزير عدداً من الملفات المتعلقة بالمسيرة الرياضية للبطل شريف عثمان، واستمع للتحديات والعقبات التي تواجهه في المرحلة الحالية، موجهاً بتذليل كافة المعوقات بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في توفير الاستقرار الفني والإداري اللازم لاستكمال مشواره الرياضي.

وأكد الوزير أن أبطال البارالمبي يمثلون نموذجاً مشرفاً للإرادة والتحدي، مشدداً على استمرار الوزارة في تقديم الدعم والرعاية لهم، والعمل على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، بما يسهم في تطوير المنظومة الرياضية ودعم الأبطال في مختلف الألعاب.