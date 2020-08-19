 أيرلندا تشدد إجراءات الوقاية من كورونا وسط ارتفاع أعداد الإصابات - بوابة الشروق
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أيرلندا تشدد إجراءات الوقاية من كورونا وسط ارتفاع أعداد الإصابات

د ب أ
نشر في: الأربعاء 19 أغسطس 2020 - 6:41 ص | آخر تحديث: الأربعاء 19 أغسطس 2020 - 6:41 ص

 شددت الحكومة الأيرلندية قواعد التباعد الاجتماعي اليوم الثلاثاء، بعد أن أبلغت السلطات الصحية عن زيادة في الإصابات بفيروس كورونا في عدة مناطق.

وقال رئيس الوزراء ميشيل مارتن إن أيرلندا "سيطرت على الفيروس" من خلال إجراءات الإغلاق الأولية، لكن معدل الإصابة ارتفع منذ تخفيف الإجراءات.

وقال مارتن للصحفيين عقب قرار مجلس الوزراء بتشديد القيود مرة أخرى "الحقيقة المرة هي أن الاتجاهات الأخيرة وانتشار الفيروس خطير للغاية".

وأضاف: "لسنا قريبين من مستوى ووتيرة انتشار الفيروس الذي شهدناه في وقت سابق من العام الجاري، لكننا في مرحلة نحتاج فيها إلى إعادة الالتزام بالسلوكيات الرئيسية وقبول ضوابط إضافية".

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