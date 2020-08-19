سجلت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعا بنسبة 7ر0% خلال 24 ساعة حتى الساعة 0710 من صباح اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي لمدينة نيويورك، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 48ر5 مليون حالة، وذلك وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.



وتأتي الزيادة في أعداد الحالات على مستوى الولايات المتحدة أقل من متوسط المعدل اليومي للزيادة خلال الأسبوع الماضي، والذي كان 9ر0%.



وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر حصيلة للإصابات المؤكدة حتى الآن، بواقع 638 ألفا و140 حالة، وذلك بعد تسجيل زيادة بنسبة 6ر0% مقارنة بالتوقيت نفسه أمس الثلاثاء.



شهدت ولاية نورث داكوتا زيادة بنسبة 7ر3% في عدد الإصابات بها بالمقارنة بنفس التوقيت أمس الثلاثاء، ليرتفع إجمالي الإصابات في الولاية إلى 8968 حالة.



وسجلت ولاية تكساس أكبر عدد من الوفيات المرتبطة بالفيروس في الولايات المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حيث توفى 231 أشخاص بالولاية نتيجة إصابتهم بمرض "كوفيد–19" الذى يسببه فيروس كورونا المستجد.