ثالث طائرة إجلاء عسكرية تشيكية تصل براغ قادمة من أفغانستان

ذكر تقرير إخباري تشيكي، اليوم الخميس، أن ثالث طائرة إجلاء أرسلتها التشيك إلى كابول عادت إلى براغ وعلى متنها 62 فردا بينهم مترجمون أفغان وأطفالهم، بالإضافة إلى الأفغان الذين يحملون إقامة لمدة طويلة في جمهورية التشيك.

وصلت الطائرة في وقت متأخر من أمس الأربعاء وعلى متنها أيضا 4 أفغان طلبت سلوفاكيا نقلهم.

وبحسب المتحدثة باسم وزارة الخارجية إيفا دافيدوفا، فإن الطائرة نقلت أيضا أفرادا من القوات الخاصة من الجيش التشيكي، بحسب موقع إذاعة "راديو براغ إنترناشونال".

وفي المجمل، أحضرت عمليات النقل الجوي التشيكي الثلاث 195 شخصا من كابول إلى براغ.

وقال وزير الخارجية ياكوب كولهانيك، إن الإجلاء تم بالتنسيق مع طاقم الأزمات بالوزارة والجيش التشيكي.

وكان الجيش التشيكي نشطا في أفغانستان في إطار مهمة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) منذ 2002. وفي المجمل، كانت التشيك قد أرسلت 11500 من أفراد الجيش إلى أفغانستان فيما أنفقت وزارة الدفاع ما يصل إلى 20 مليار كرونة تشيكي تقريبا على المهمات العسكرية.