وزير خارجية بريطانيا: لن أستقيل بسبب عدم الرد على مكالمة هاتفية بخصوص أفغانستان

قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، الذي يواجه حاليا دعوات للاستقالة، إنه لن يستقيل بسبب عدم رده على مكالمة هاتفية مع نظيره الأفغاني في الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الخميس، أن راب تعرض لضغوط من جانب سياسيين من المعارضة، ومن بعض الصحف البريطانية، بسبب بقائه في عطلة بجزيرة كريت اليونانية، بينما كانت حركة طالبان تواصل السيطرة بشكل سريع على أفغانستان.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الخميس، أن راب لم يقم بإجراء مكالمة هاتفية مهمة يوم الجمعة الماضي مع وزير الخارجية الأفغاني حنيف أتمار، لطلب المساعدة منه لنقل المترجمين الأفغان جوا من العاصمة كابول، وقام بدلا من ذلك بتكليف وزير الدولة، زاك جولدسميث، بذلك.

وبسؤاله -وهو في طريقه لحضور اجتماع في مكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون، في داونينج ستريت- عما إذا كان سيقدم استقالته، قال راب للصحفيين: "لا".

وقد أدى قيامه بتكليف شخص آخر بإجراءالمكالمة، إلى توجيه اتهامات بأن جهود الإجلاء من أفغانستان التي تقوم بها المملكة المتحدة، قد تراجعت، وأنه كان من الممكن إحضار المزيد من الأشخاص إلى بر الأمان قبل أن تتمكن طالبان من السيطرة على كابول، بحسب "بلومبرج".