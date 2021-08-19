المفوضية الأوروبية: قبول شهادات كورونا الصادرة عن تركيا وأوكرانيا بالاتحاد الأوروبي

قالت المفوضية الأوروبية، في بيان لها، إنه من المقرر أن يتم قبول "شهادات كورونا" الصادرة عن تركيا وأوكرانيا ومقدونيا الشمالية، في الاتحاد الأوروبي، وفقا لنفس شروط "شهادات الاتحاد الأوروبي الرقمية الخاصة بكورونا"، اعتبارا من يوم غد الجمعة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الخميس، أن مقدونيا الشمالية وتركيا وأوكرانيا أيضا، وافقت على قبول شهادة الاتحاد الأوروبي من أجل دخول المسافرين إليهم من الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن "شهادات الاتحاد الأوروبي الرقمية الخاصة بكورونا"، هي دليل (رقمي أو ورقي)، على أن حاملها إما قد حصل على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، أو أن نتيجة اختبار كورونا الذي أجراه جاءت سلبية، أو أنه قد تعافى من الإصابة بكورونا، خلال الأشهر الـ6 الماضية.

وتساعد الشهادة المجانية على سفر حاملها بأمان وسهولة داخل دول الاتحاد الأوروبي أثناء تفشي جائحة كورونا.