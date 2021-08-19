أسامة الأزهري يوجه رسالة لغير الناجحين في الثانوية العامة: النجاح المهبر ينتظركم

وجّه الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، رسالة لغير الناجحين وأصحاب المجاميع الضعيفة في الثانوية العامة قائلًا: "رب ضارة نافعة".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc"، الذي يُقدمه الإعلامي رامي رضوان، عبر شاشة "dmc"، مساء الأربعاء، إنه لا يجب تحطم الآمال والقلوب بسبب لحظة انكسار يُمكِن أن يُصنَع بعدها النجاح، ناصحًا هؤلاء الطلبة بألا يخضعوا لدمار النفس من جرّاء ما حدث.

وتابع - مخاطبًا هؤلاء الطلبة: "عيد التجربة، وذاكر تاني، واثبت نفسك من جديد وتجاوز الآثار السلبية لهذا الحدث"، مؤكدًا أن الطالب الذي لم يوفَّق اليوم، سيخوض التجربة من جديد وينتظره توفيق ونجاح مبهر.

وأشار الأزهري، إلى أن الأسر عليها التماس الأعذار لأبنائهم وأن يساعدوهم، مؤكدًا أن الطالب يكفيه ما يمر به من ألف نفسي حاد، وبالتالي لا يجب إشعاره بالإخفاق أو التقصير، بما يجعل العبء مضاعفًا.

ولفت إلى أن 90% من ألم الطالب يعود إلى إحساسه بالذنب من أنه لم يستطع تحقيق ما حلمت به أسرته، وبالتالي يجب رفع الحرج عنه، ومساندته حتى يُوفَّق في وقت آخر.