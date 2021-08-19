توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة، نهارا، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، فيما يكون مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب سيناء، مضيفة أن الطقس ليلا يكون معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وأشارت الأرصاد، في بيان لها، اليوم الخميس، إلى تكون شبورة مائية خفيفة في الصابح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة؛ ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلا.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة:

العظمى المحسوسة الصغرى

القاهرة 36 38 26

الإسكندرية 32 35 25

مطروح 31 34 25

شرم الشيخ 38 41 28

الأقصر 40 42 26

أسوان 40 42 27