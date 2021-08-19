وكيل صحة الشرقية يناقش خطة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

اجتمع الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مع مديري الإدارات الصحية بالمحافظة، صباح اليوم الخميس؛ وذلك لمناقشة خطة تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية.

وتناول الاجتماع مناقشة الخطة اليومية والقادمة للفرق الطبية الثابتة والمتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين من عمر 18 عاما فأكثر، بلقاح كورونا، بالجرعة الأولى، والجرعة الثانية، وتطعيم المسافرين للخارج، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات بالجامعات والمعاهد والمدارس المختلفة بالمحافظة.

وأكد متابعة عمل الفرق الطبية المتحركة بمختلف المنشآت الحكومية والعيادات المتنقلة بالميادين، والوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة، والتأكيد على تطعيم المواطنين بعد التسجيل على موقع التسجيل الإلكتروني الخاص بالوزارة، وعلى توافر الأجهزة اللازمة للعمل، وعمل الفرق المتحركة من خلال السيارات والعيادات المتنقلة، وتمركزها أمام مكاتب البريد، والبنوك وغيرها.