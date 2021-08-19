وزيرة الصناعة: دراسة إنشاء مجمع تعليمي تكنولوجي للغزل والنسيج

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليًا دراسة إنشاء مجمع تعليمي تكنولوجي للغزل والنسيج بمقر صندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات بمحافظة الإسكندرية، يتضمن مدرسة فنية وكلية تكنولوجية بالتوأمة، مع إحدى الجامعات العالمية المتخصصة فى مجال الغزل والمنسوجات، وذلك بالتنسيق والتعاون مع صندوق تطوير التعليم.

وأشارت الوزيرة، في بيان لها اليوم، إلى أن المجمع يستهدف توفير الكوادر الفنية المؤهلة القادرة على التعامل مع الماكينات الحديثة، وتغطية التخصصات المطلوبة بمصانع الغزل والنسيج.

وأوضحت أن الوزارة تستهدف تعميق صناعة الغزل والنسيج الوطنية من خلال استخدام أحدث التكنولوجيات الصناعية العالمية ومواكبة التطورات العالمية في هذا الصدد، بالإضافة إلى تطوير سلاسل القيمة لقطاع الغزل والنسيج والارتقاء بمنظومة الصناعات المغذية.

جاء ذلك خلال الزيارة التى قامت بها الوزيرة صباح اليوم، لصندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات بمحافظة الإسكندرية.

وأوضحت أن إنشاء هذا المجمع يسهم في توفير احتياجات قطاع الغزل والمنسوجات من الكوادر الفنية المؤهلة بهدف الارتقاء بجودة ومواصفات المنتج المصرى وزيادة تنافسيته بالسوقين المحلى والعالمى، وذلك باعتباره أحد أهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد القومى حيث يسهم فى توفير الملايين من فرص العمل المنتجة والوفاء باحتياجات السوق المصرى والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.

وأشارت إلى أن قطاع الغزل والمنسوجات يعد أحد أهم القطاعات التصديرية المصرية حيث بلغت صادرات القطاع خلال النصف الأول من العام الجارى نحو 432 مليون دولار مقارنة بنحو 349 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى محققة نسبة زيادة قدرها 24%، لافتة إلى أن أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الغزل والمنسوجات المصرية تتضمن تركيا وإيطاليا والجزائر وألمانيا والسعودية وتونس ونيجيريا والأردن والولايات المتحدة الأمريكية والمغرب.

وتفقدت الوزيرة مقر صندوق دعم الغزل والمنسوجات بمحافظة الإسكندرية، الذي يمتلك فرعين آخرين بمحافظات القاهرة والغربية (المحلة الكبرى)، حيث تفقدت خط الانتاج المتكامل من القطن مرورا بالغزل والنسيج والتريكو وصولا لمرحلة الملابس الجاهزة ومركز التدريب ومركز المعلومات بالإضافة إلى 10 معامل للاختبار والمتخصصة في مجالات الألياف والقطن والغزل والنسيج والتريكو والملابس والصباغة والتجهيز واختبارات المياة والاختبارات البيئية.

ومن جانبه، أكد محمود الشامي عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة الدائمة لصندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات، أنه تم عرض مجموعة من التحديات والعقبات التي تواجه الصندوق وصناعة الغزل والنسيج على السيدة وزيرة التجارة والصناعة خلال الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أنه تم حل نحو 80% من هذه التحديات وذلك بالتنسيق والتعاون مع أجهزة الوزارة.

جدير بالذكر أن الصندوق قام العام الماضى بفحص 1231 رسالة تصدير وإجراء 6733 فحصا، إلى جانب القيام بـ20 زيارة للمصانع والشركات لتقديم الاستشارات الفنية، علاوة على التشغيل التجريبي وتقييم المحصول لـ8 أصناف قطن، كما أنه يجرى حاليا دراسة التكامل مع مركز الموضة واستضافة فرع مركز الموضة بالإسكندرية بمقر الصندوق.