ناشطون في تايوان يطالبون بالإفراج عن الطلاب المحتجزين في هونج كونج

دعا طلاب جامعات ومنظمات غير حكومية في تايوان، اليوم الخميس، سلطات هونج كونج، إلى الإفراج عن الطلاب المؤيدين للديمقراطية المحتجزين، كما حثوا حكومة تايوان على تقديم المزيد من المساعدة لأهالي هونج كونج الذين يطلبون اللجوء.

جاء هذا بعد يوم واحد من اعتقال 4 طلاب من اتحاد طلاب جامعة هونج كونج، وهي أكبر جامعة في المدينة، بموجب قانون الأمن القومي بتهمة "الدعوة إلى الإرهاب"، بسبب تكريمهم أشادوا بمهاجم عرف باسم "الذئب الوحيد" انتحر بعد أن طعن رجل شرطة في أول يوليو الماضي.

وفي مؤتمر صحفي تم بثه على الهواء مباشرة على فيسبوك، قال هوانج تينج-وي، أحد أعضاء الاتحاد الوطني للطلاب في تايوان، إن اعتقال شرطة هونج كونج للطلاب في الحرم الجامعي أثبت أن السلطات هناك "تدمر الجيل القادم في هونج كونج ومستقبل المدينة".

كما قال وو روي-رن، الباحث في معهد أكاديميا سينيكا لتاريخ تايوان، إن الوضع في جامعة هونج كونج يشبه حرم الجامعات في تايوان خلال الحكم الاستبدادي الذي استمر لعقود في ظل الأحكام العرفية، التي تم رفعها في عام 1987.

وقال سكان هونج كونج المؤيدون للديمقراطية الذين فروا إلى تايوان، إن حقوق الإنسان والحرية في المدينة قد اختفت بالفعل، حيث اعتقلت الشرطة بشكل تعسفي طلابا أبرياء من جامعة هونج كونج اعتذروا في وقت سابق.