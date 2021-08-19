 بوتين ورئيس وزراء إيطاليا: يجب منع حدوث كارثة إنسانية في أفغانستان - بوابة الشروق
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بوتين ورئيس وزراء إيطاليا: يجب منع حدوث كارثة إنسانية في أفغانستان

أ ش أ
نشر في: الخميس 19 أغسطس 2021 - 6:13 م | آخر تحديث: الخميس 19 أغسطس 2021 - 6:13 م

اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، على أهمية منع حدوث كارثة إنسانية وضمان أمن مواطني أفغانستان.

وذكرت الرئاسة الروسية (الكرملين) حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم"، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي، اليوم الخميس، تناول آخر المستجدات على الساحة الأفغانية والمخاطر الناجمة عنها، وشدد الجانبان على ضرورة مواصلة محاربة انتشار الأيديولوجيا الإرهابية ومكافحة خطر المخدرات الصادر من أراضي أفغانستان.

ولفت البيان إلى أن الجانبين أعربا عن تأييدهما لتكثيف المساعي الدولية، خاصة ضمن إطار "مجموعة العشرين" التي تترأسها إيطاليا حاليا، بهدف الإسهام في إحلال السلام والاستقرار في أفغانستان.

كما أبدى بوتين ودراغي خلال المكالمة اهتمام بلديهما المتبادل بتطوير العلاقات الثنائية ذات المنفعة المتبادلة في مختلف المجالات، واتفقا على مواصلة اتصالات بينهما.

 

 

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