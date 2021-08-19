الحفاظ على صحة العظام أمر في غاية الأهمية، إذ تساهم العظام في شكل الجسم وبنيته ودعمه، ويمكن أن يؤدي ضعف صحة العظام إلى أمراض صحية مثل هشاشة العظام والكساح وسرطان العظام والتهابات العظام، ولكن يمكن تحسينه من خلال اتباع نظام غذائي صحي، وإجراء تغييرات صحية في نمط الحياة، وتناول المكملات الغذائية والحفاظ على النشاط البدني.

لذلك نشر موقع "هيلث شوتس" مجموعة من المعلومات حول الأطعمة التي يجب استهلاكها لتحسين صحة العظام.

- المكسرات

يمكن أن توفر أنواع مختلفة من المكسرات مثل الجوز والبقان واللوز والجوز البرازيلي الكثير من العناصر الغذائية التي تعزز صحة العظام مثل الكالسيوم ومضادات الأكسدة وأحماض أوميجا 3 الدهنية والفوسفور.

- سمك السلمون

تعتبر الأسماك الدهنية غنية بالدهون الصحية وأحماض أوميجا 3 الدهنية، ويمكن أن تساعد في الحصول على فيتامين د الذي يحتاجه الجسم، ويساعد كل من أوميجا 3 وفيتامين د في تعزيز صحة العظام ونموها وبالتالي يجب تضمينها في النظام الغذائي اليومي.

- اللبن

غالبًا ما يُقال إن الحليب غذاء خارق، وذلك لإنه غني بالكالسيوم، مما يجعله غذاءً مثالياً لتعزيز صحة العظام، حيث يمكن تناول الحليب كجزء من وجبة الإفطار عن طريق إضافته إلى العصائر أو تناوله مع الشوفان أو بمفرده.

- البيض

يعتبر البيض مصدر قوة للعناصر الغذائية؛ وذلك لأنه غني بالبروتين، ويمكن أن يؤدي انخفاض مستوى البروتين في الجسم إلى إعاقة نمو العظام.

- السبانخ

السبانخ غنية بفيتامين K الضروري للحفاظ على صحة العظام، لذلك يعتبر وجود الخضروات في النظام الغذائي اليومي أمرًا مهمًا ليس فقط للحفاظ على صحة العظام ولكن أيضًا الصحة العامة.