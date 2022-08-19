محافظ أسوان: طرح كراسات الشروط الخاصة بالوحدات والورش الحرفية بالمنطقة الصناعية بنصر النوبة

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عن بدء طرح كراسات الشروط الخاصة بالوحدات والورش الحرفية بالمنطقة الصناعية بالجنينة والشباك بمركز نصر النوبة بداية من يوم الثلاثاء القادم 23 أغسطس الجارى بواسطة الهيئة العامة للتنمية الصناعية ضمن طرح مجمعات صناعية بعدد من المحافظات الأخرى، وذلك بالمركز التكنولوجى للوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة ، وبإشراف ومتابعة من عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ومدينة نصر النوبة، ولجنة من العاملين بالوحدة المحلية ..

جاء ذلك أثناء عرض اللواء حازم عنانى مساعد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لآلية طرح كراسات الشروط وخطوت تخصيص الوحدات والورش الحرفية والصناعية بما يحقق العدالة والنزاهة والشفافية الكاملة حيث سيتم الإعلان عنها في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة ضمن تجمعات صناعية بعدد من المحافظات الآخرى .

وقد حضر الإجتماع أيمن فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ومدينة نصر النوبة ، والدكتور محمد أبو غنيمة السكرتير العام ، والمهندسة فاطمه إبراهيم السكرتير العام المساعد ، بالإضافة إلى مديرى المشروعات والمتابعة .

ومن جانبه أكد محافظ أسوان ، أن المجمع الصناعى بالجنينة والشباك سيعتبر قاعدة صناعية وحرفية ستعمل على إستثمار المزايا النسبية بأنشطة ومجالات متنوعة منها المفروشات والملابس الجاهزة ، والمواد الغذائية ، والكيماوية ، والهندسية ، و التعدينية ، وهو الذى يأتى متواكباً مع ما تسعى إليه الحكومة حالياً لمواجهة مشكلة البطالة بخلق فرص عمل حقيقية لهم ، وهو الذى يتطلب فى الوقت نفسه بتغير مفهوم الشباب وثقافته من التمسك بالعمل الحكومى إلى الإنطلاق نحو آفاق العمل الحر بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل ، لافتاً إلى أن المنطقة الصناعية تضم 308 وحدة وورشة كمرحلة أولى تتضمن 282 وحدة بمساحة 90 م2 ، وأيضاً 26 وحدة بمساحة 180 م2 مجهزة بجميع المرافق والخدمات المختلفة ، كما متوفر فيها وسائل الإطفاء والحماية المدنية والمعايير الإنشائية والبيئية.