ثنائي هجومي يقود تشكيل المقاولون العرب لمواجهة مصر المقاصة

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أعلن شوقي غريب المدير الفني لفريق المقاولون العرب، تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهة مصر المقاصة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويستضيف فريق المقاولون العرب على ملعبه في الجبل الأخضر، نظيره مصر المقاصة في السادسة والنصف من مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل المقاولون العرب في مواجهة اليوم كما يلي:

محمود أبو السعود في حراسة المرمى.

الدفاع: أمير عابد، فاروقا كابور، محمد سمير.

خط الوسط: محمود عبدالعزيز، أحمد داوودا، محمد هاني، أوكولي، كريم مصطفى.

الهجوم: لويس هينستروزا، مامادو نياس.