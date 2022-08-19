المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية: من الوارد فحص إجراءات الحماية المدنية بالكنائس المقننة

الكنائس القديمة كنائس قائمة لا استطيع تعديل مساحتها

قال المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية بمصر وممثلها في لجنة تقنين أوضاع الكنائس المستشار يوسف طلعت، إن ممثلي الطوائف الثلاثة «الإنجيلية والكاثوليكية والأرثوذكسية» في لجنة توفيق أوضاع الكنائس سيجتمعون هم فقط الأسبوع القادم.



وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الشروق»: «الاجتماع سيناقش إلى ماذا وصلنا في الحماية المدنية وما هي المعوقات التي نواجهها».



وأكد: «في بعض الكنائس فيها بعض المعوقات ونحن سنطرح تلك المعوقات وسنعالجها، أما الكنائس التي تقنينها فليس هناك حاجة لمراجعة موقفها، أما الكنيسة المحترقة أبو سيفين فلها ظروفها وهي مقننة وما حدث لها هو وضع استثنائي».



وواصل: «من الوارد أن نفحص ما يتعلق بالكنائس المقننة من إجراءات الحماية المدنية هي وغير المقننة، موضحًا لسنا بحاجة لتعديلات تشريعية تتعلق بقانون بناء الكنائس، لكن قد نحتاج أن يكون كود الحماية المدنية به مرونة أكثر وأن يتم النظر للاشتراطات بشكل مختلف».



وعن مساحة الكنائس، قال: «الكنائس القديمة ديه كنائس قائمة لا استطيع تعديل مساحتها، ولا يمكن نقلها لمساحات كنيسة أوسع، وليس هناك مكان للتوسع مثل كنيسة إمبابة، والحديث كله عن الكنائس في المدن الجديدة، لكن الكنائس القديمة هي في مناطق مكدسة وبها كثافة سكانية عالية، وبالتالي مساحة الكنيسة القديمة خاضع للوضع القائم».