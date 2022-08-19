المستشار منصف سليمان لـ«الشروق»: الكنائس الصغيرة الموجودة هي نتيجة المعاناة أو استحالة بناء كنيسة.. كان هناك مقترح حين صياغة القانون أن لا تقل المساحة عن 200 متر في الكنائس الجديدة.. وفوجئنا أن كنائس الأرياف مساحتها صغيرة

قال وكيل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف في مجلس النواب، والمستشار القانوني للكنيسة الأرثوذكسية في مصر، المستشار منصف سليمان، إن الأحداث التي وقعت الفترة الأخيرة في عدد من الكنائس هي طبقًا للبيانات الرسمية هي ماس كهربائي، وأراها وقعت في توقيت سيء.



وأضاف وهو مهندس قانون بناء الكنائس، ومقرر اللجنة القانونية لإعداد قانون بناء الكنائس وقت وضع القانون في 2016، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»: «بلا شك نحن بحاجة إلى إعادة تقييم وفحص قواعد الحماية المدنية في الكنائس».



وأكد: «علينا أن نلاحظ أننا لأول مرة نقنن كنائس منذ 100 سنة، والكنائس الصغيرة الموجودة هي نتيجة المعاناة أو استحالة بناء كنيسة، فكانوا يعملون أي شقة كنيسة، وهي ظاهرة اعتقد أنها انتهت بقانون بناء الكنائس».



وأشار: «أما الكنائس التي تم تقنينها بموجب قرارات وزارية فالمفروض أنه تم مراعاة قواعد الحماية المدنية فيها، ولو لم يتم مراعاتها فهذا إهمال».



وذكر «لسنا بحاجة إلى تعديل تشريعي في قانون بناء الكنائس».



وعن المساحة المعينة التي يحددها القانون لتقنين كنيسة قال سليمان: «كان هناك مقترح حين صياغة القانون أن الكنيسة لا تقل عن 200 متر في الكنائس الجديدة، لكننا ونحن نضع القانون، فوجئنا أن كنائس الأرياف كلها مساحتها صغيرة».