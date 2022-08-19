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الزمالك يستعد للاتحاد بدون راحة

أمير نبيل
نشر في: الجمعة 19 أغسطس 2022 - 9:07 م | آخر تحديث: الجمعة 19 أغسطس 2022 - 9:07 م


رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا منح اللاعبين راحة بعد الفوز على فاركو في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا السبت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفاز فريق الزمالك على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الإسكندرية في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 75 نقطة ليبتعد بصدارة المسابقة


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