بيجولا تتأهل لربع نهائي سينسيناتي على حساب رادوكانو

أطاحت الأمريكية جيسيكا بيجولا، المصنفة الثامنة عالميا، بالبريطانية إيما بيجولا، المصنفة 13 عالميا وحاملة لقب الولايات المتحدة المفتوحة، لتبلغ ربع نهائي بطولة سينسيناتي لتنس الأساتذة.

وفازت بيجولا على رادوكانو 7-5 و6-4 في مباراة تنافسية، لتحقق انتصارها الـ34 في بطولات الأساتذة منذ عام 2021 وتقترب من معادلة رقم البولندية إيجا شفيونتك، المصنفة الأولى عالميا، والتي ودعت منافسات البطولة من الدور ثمن النهائي.

وستخوض اللاعبة الأمريكية للمرة الثامنة ربع نهائي بطولة ذات ألف نقطة هذا الموسم، ولم تحقق أي لاعبة أخرى هذا الرقم خلال العام الحالي، حيث خاضت شفيونتك، متصدرة التصنيف، ربع النهائي 5 مرات.

وجاء انتصار بيجولا هذه المرة على رادوكانو التي كانت تقدم نتائج مميزة مؤخرا وبلغت هذا الدور بعد انتصاريها على الأمريكية سيرينا ويليامز والبيلاروسية فيكتوريا أزارينكا، قبل أن تتحطم آمالها على يد بيجولا.

وبهذه الخسارة فشلت رادوكانو في العودة لقائمة أفضل 10 لاعبات في التصنيف الجديد للتنس الصادر الاثنين المقبل.

وستلعب بيجولا في الدور القادم أمام الفرنسية كارولين جارسيا، المصنفة 35 عالميا، والتي فازت بالأمس على البلجيكية إليز ميرتنز 6-4 و7-5.

كما أطاحت الأمريكية ماديسون كيز بشفيونتك، بالفوز عليها 6-3 و6-4، بينما ودعت التونسية أنس جابر، المصنفة الخامسة عالميا، البطولة بالسقوط أمام التشيكية بترا كفيتوفا 1-6 و6-4 و0-6.

وستلعب كفيتوفا، المصنفة الـ28 عالميا، في ربع النهائي منافستها الأسترالية أيلا تومليانوفيتش، التي فازت بدورها على الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا 3-6 و7-6 (7-4) و6-3.