قفزة في مبيعات مواقع التسوق عبر الانترنت في بريطانيا الشهر الماضي

حققت مواقع التسوق عبر الانترنت في بريطانيا قفزة غير متوقعة في مبيعات التجزئة الشهر الماضي، بعد أن قدمت عروضا وخصومات لجذب المستهلكين الذين يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة.

ولكن هذه البيانات واكبها تراجعا في ثقة المستهلك البريطاني، مما يؤجج المخاوف من الركود الاقتصادي في خضم موجة التضخم التي تؤثر على انفاق الأسر في البلاد.

وذكر المكتب الوطني للاحصاء في بريطانيا اليوم الجمعة أن حجم البضائع التي بيعت عبر المتاجر ومواقع التسوق الإلكتروني ارتفع بنسبة 3ر0 بالمئة الشهر الماضي، وأن هذه الزيادة جاءت مدفوعة بارتفاع نسبته 8ر4 بالمئة في مبيعات التجزئة لمواقع التسوق على الانترنت.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هيلين ديكنسن رئيس اتحاد تجارة التجزئة في بريطانيا قولها إن "شمس الصيف جلبت ارتفاعا طفيفا في المبيعات"، وأوضحت أن "الملابس الصيفية وأجهزة التكييف وتناول المأكولات في الخارج كلها استفادت من الارتفاع القياسي للحرارة، وإن كان معظم تجار التجزئة مازالوا يواجهون تراجعا في المبيعات في مواجهة ارتفاع التضخم".

وأظهرت البيانات أيضا ارتفاع قيمة المبيعات بوتيرة حادة مع ركود حجم المبيعات، في مؤشر على أن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى أن المستهلكين يدفعون قيمة أكبر نظير الحصول على نفس الكمية من السلع.