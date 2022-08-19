رئيس الرعاية الصحية يشيد بجهود الذين ساهموا فى نجاح التأمين الصحى الشامل ببورسعيد

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، اليوم، مع اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة. رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقي محافظ بورسعيد لمتابعة مستجدات الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة

وناقش اللقاء، عددًا من الموضوعات الخاصة بسير عمل منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، وتقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمرضى، كما تطرق إلى متابعة مستجدات الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة.

وأشاد الدكتور أحمد السبكي، خلال اللقاء، بجهود العاملين فى قطاع الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، والذين ساهموا فى نجاح منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة وتحقيق أهدافها، كما أثنى على دعم محافظ بورسعيد المستمر لقطاع الرعاية الصحية والمتابعة المستمرة لسير العمل بالمنظومة الصحية الجديدة.

ومن جانبه، أكد اللواء أركان حرب عادل الغضبان، أن بورسعيد أصبحت تشهد مستوى طبى متميز خاصة بعد تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، والذى وفر كافة احتياجات المرضى العلاجية والصحية، موجهًا الشكر للدكتور أحمد السبكى على متابعته المستمرة لمستجدات التأمين الصحى الشامل ببورسعيد.