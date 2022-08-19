جوتيريش يزور مدينة أوديسا ليشهد استئناف تصدير الحبوب

زار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مدينة أوديسا الساحلية، اليوم الجمعة، ليشهد استئناف تصدير الحبوب الذي انطلق مؤخرا.

وقال جوتيريش إن استئناف صادرات الغذاء عقب إبرام اتفاق مع روسيا أمر سار، لكنه أعرب عن حزنه أيضا لرؤيته أن محطات السفن بالميناء باتت خاوية عمليا، وفقا للخدمة الصحفية للأمم المتحدة.

وفي ذات الوقت، أشاد بالاتفاق الذي تم إبرامه في يوليو بين الطرفين المتحاربين بوساطة الأمم المتحدة وتركيا. وذكر أن أكثر من 600 ألف طن من الحبوب تم شحنها من أوكرانيا في أقل من شهر على متن 25 سفينة.

وشدد جوتيريش على الحاجة إلى ضمان الوصول إلى الصادرات الغذائية الأوكرانية والروسية، وفقا للأمم المتحدة.

وأضاف أن تصدير المزيد من الغذاء والسماد من أوكرانيا وروسيا مهم من أجل أسواق البضائع والأسعار. وأوضح أنه لم يكن يتوقع أحد أن يكون تنفيذ المبادرة سهلا.

تجدر الإشارة إلى أن جزءا كبيرا من الشحنات التي غادرت أوكرانيا حتى الآن توجهت إلى دول ثرية، رغم أن الأمم المتحدة لفتت إلى أن اتفاق تصدير الحبوب حيوي نظرا لخطر المجاعة في دول أفريقية وأسيوية.