المجلس الانتقالي في النيجر: مستعدون لمواجهة أي تدخل عسكري من قبل إيكواس

لوّح المجلس الانتقالي في النيجر، اليوم السبت، بانسحاب نيامي من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).

وقال وزير الدفاع المعين من قبل المجلس الانتقالي في النيجر، إن بلاده مستعدة لمواجهة أي تدخل عسكري من قبل إيكواس، مؤكدا أن نيامي قد تنسحب من المجموعة الاقتصادية، وفق قناة «سكاي نيوز».

وأعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، أمس الجمعة، الاتفاق على اليوم المحدد للتدخل العسكري في النيجر، مؤكدة أنها لن تفصح عنه.

وأعلن وزير دفاع بوركينا فاسو، كاسوم كوليبالي، في وقت سابق، أن بلاده تستعد لدعم النيجر في مواجهة التدخل العسكري المحتمل للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).